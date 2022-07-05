Названо число погибших в Донецке в результате обстрела ВСУ

Двое мирных жителей Донецка погибли в результате обстрела со стороны ВСУ

Число погибших при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до двух человек. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram.

Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка (улицу Артема), в результате чего еще двое мирных жителей получили ранения. Кроме того, из-за обстрела произошло возгорание машин на территории автоцентра «КАМАЗ» в том же районе.

5 июля в Донецке под украинским обстрелом погибла женщина, еще двое были ранены. Снаряды также упали на Киевский район города, женщина 1980 года рождения погибла до приезда врачей. Мужчина 1989 и женщина 1959 годов рождения были госпитализированы.