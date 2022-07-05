Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Названо число погибших в Донецке в результате обстрела ВСУ

Двое мирных жителей Донецка погибли в результате обстрела со стороны ВСУ

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Число погибших при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до двух человек. Об этом сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram.

Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка (улицу Артема), в результате чего еще двое мирных жителей получили ранения. Кроме того, из-за обстрела произошло возгорание машин на территории автоцентра «КАМАЗ» в том же районе.

5 июля в Донецке под украинским обстрелом погибла женщина, еще двое были ранены. Снаряды также упали на Киевский район города, женщина 1980 года рождения погибла до приезда врачей. Мужчина 1989 и женщина 1959 годов рождения были госпитализированы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Кремле опровергли отказ Си Цзиньпина от визита в Россию
В Госдуме назвали диапазон снижения цен на автомобили
Столтенберг обвинил Путина в попытках «закрыть двери в НАТО»
Володин пообещал жесткий ответ на удары ВСУ по российским городам
Вероятность резкого падения цен на нефть оценили
Замглавы Крымской таможни обвинили в превышении полномочий при ремонте здания
Следствие оценило ущерб по делу ректора РАНХиГС в 40 миллионов рублей
Стало известно о пропавших после обрушения породы на российской шахте
Десятки горняков оказались заблокированы под землей после обстрела шахты в ДНР
Ректор Шанинки Зуев вел «черную» бухгалтерию при фиктивном трудоустройстве в вуз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.