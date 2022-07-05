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В Донецке под украинским обстрелом погибла женщина

Один человек погиб и двое получили ранения под украинским обстрелом в Донецке

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Мирная жительница погибла в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще двое человек получили ранения. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Снаряды упали на Киевский район города, женщина 1980 года рождения погибла до приезда врачей. Мужчина 1989 и женщина 1959 годов рождения были госпитализированы.

«Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», — говорится в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли город Ровеньки в ЛНР из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS. Впервые эта установка была применена против российской армии 28 июня.

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Алевтина Запольская
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