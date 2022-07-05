Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посол усомнился в готовности Лондона конфисковать активы России

Посол Андрей Келин заявил, что Лондон вряд ли решится на конфискацию российских активов

Фото: Vuk Valcic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Посол России в Великобритании Андрей Келин усомнился в готовности Лондона конфисковать активы России. Его слова в эфире телеканала «Россия 24» передает РИА Новости.

По словам Келина, речь идет сугубо о возможной конфискации у физических и юридических лиц, которые находятся под санкциями. «Но никакой законодательной базы у такого действия здесь нет. И очень многие сомневаются, что она вообще возможна», — пояснил он.

При этом о конфискации государственных активов речи не идет, подчеркнул посол. «Это удар по священному праву частной собственности, всей правовой системе и международному праву, если когда-либо это произойдет», — добавил Келин. Он напомнил, что Лондон является финансовой столицей мира, и конфискация активов ударит по авторитету города. В то же время, посол не исключил, что политические интересы перекроют разумные доводы, и британские власти «могут пойти ва-банк».

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон очень серьезно рассматривает вопрос о возможной конфискации замороженных российских активов. Эти средства могут передать властям Украины или направить в качестве помощи беженцам.

Время роста
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Назван возможный ответ России на запрет транзита товаров через Литву
Посол усомнился в готовности Лондона конфисковать активы России
Звезда телешоу «Дом-2» назвала худшее мужское качество
Обращения Лондона по британским наемникам перенаправили в ДНР
Захарова оценила слова Мельника о продаже западной военной продукции на Украине
Жителей Польши призвали экономить электричество из-за санкций против России
На Западе допустили сокращение поддержки Украины
В США заявили о пределах западной мощи из-за санкций против России
Джонсон извинился за скандал за полчаса до отставки министров
На пляже в российском городе обнаружили нефтяное пятно
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.