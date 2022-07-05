Посол усомнился в готовности Лондона конфисковать активы России

Посол Андрей Келин заявил, что Лондон вряд ли решится на конфискацию российских активов

Посол России в Великобритании Андрей Келин усомнился в готовности Лондона конфисковать активы России. Его слова в эфире телеканала «Россия 24» передает РИА Новости.

По словам Келина, речь идет сугубо о возможной конфискации у физических и юридических лиц, которые находятся под санкциями. «Но никакой законодательной базы у такого действия здесь нет. И очень многие сомневаются, что она вообще возможна», — пояснил он.

При этом о конфискации государственных активов речи не идет, подчеркнул посол. «Это удар по священному праву частной собственности, всей правовой системе и международному праву, если когда-либо это произойдет», — добавил Келин. Он напомнил, что Лондон является финансовой столицей мира, и конфискация активов ударит по авторитету города. В то же время, посол не исключил, что политические интересы перекроют разумные доводы, и британские власти «могут пойти ва-банк».

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон очень серьезно рассматривает вопрос о возможной конфискации замороженных российских активов. Эти средства могут передать властям Украины или направить в качестве помощи беженцам.