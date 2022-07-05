Похитивший 100 миллионов рублей главврач российской клиники осужден условно

Главврач частной клиники в Барнауле получил 3 года условно за хищение 100 млн руб. по ОМС

В Барнауле суд вынес приговор главному врачу частной клиники «Добрый доктор» по делу о махинациях в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Медик признан виновным в особо крупном мошенничестве. Он получил три года условно со штрафом в два миллиона рублей, так как признал вину полностью и заключил досудебное соглашение со следствием.

Суд установил, что с января 2016-го по ноябрь 2020 года главный врач вместе с директором и заместителем клиники использовали преступную схему для хищения средств в счет оплаты медицинской помощи. Они предоставляли фиктивные документы в территориальный фонд ОМС и страховые компании. Ущерб превысил 100 миллионов рублей.

Двух других фигурантов дела еще судят.

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