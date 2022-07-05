Девушка устроилась на работу в кафе и оказалась в тайном борделе

Девушка устроилась на работу в кафе, которое оказалось тайным борделем

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как устроилась на работу официанткой в кафе, которое в итоге оказалось тайным борделем. Девушка призналась, что сбежала из заведения, как только поняла, куда она попала.

Автор поста рассказала, что решила подработать, пока ожидала начала стажировки, и наткнулась на объявление о работе в кафе недалеко от ее дома. «Я позвонила по указанному номеру и поговорила с владельцем, который показался мне очень милым и порядочным. Он попросил прийти на следующий день, что я и сделала», — поделилась пользовательница.

Девушке пришлось подождать на улице, пока ее не впустила сотрудница заведения. Автор поста призналась, что тот факт, что заведения был скрыто от посторонних глаз должен был заставить ее насторожиться, однако этого не произошло. Помещение, которое оказалось кальянной, было разделена на крошечные комнаты с закрытыми дверями, однако и это не показалось девушке странной.

Сотрудники заведения рассказали ей об условиях работы. Девушке намекнули на то, что посетители — одинокие богатые люди, которые хотят поговорить с кем-то. «При этом сотрудница добавила, что мне не нужно делать ничего, чего я не хочу. Поэтому я ушла абсолютно сбитой с толку, поскольку ничего в моей голове пока еще явно не сигнализировало, что это проституция», — призналась пользовательница.

В первый рабочий день автор поста заметила, что все работники заведения — это молодые девушки, которые одеты довольно откровенно. Пока у девушки не было дел, она присела около кассовой зоны. Вскоре дверь в одной из комнат распахнулась, и девушка увидела одну из своих коллег с клиентом. «Я сразу же бросилась в другую комнату, чтобы собрать свои вещи, и убралась оттуда к черту», — рассказала она.

После случившегося ей позвонил владелец заведения. «У меня было такое чувство, что эта работа не для тебя», — сказал мужчина. В комментариях к посту многие пользователи посмеялись над историей и рассказали о том, на каких необычных работах оказывались в юности. Некоторые также порекомендовали девушке доверять предчувствиям и сбегать от того, что кажется ей подозрительным.