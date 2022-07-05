Джеймс Кэмерон ответил на обвинения в слишком длинных фильмах

Режиссер Джеймс Кэмерон обратился к людям, критикующим его фильмы за длительность

Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон обратился к критикам, обвиняющим его в создании слишком длинных фильмов. Его слова передает Empire.

«Люди ноют из-за продолжительности фильма, хотя сами сидят и смотрят телевизор восемь часов подряд… Я даже знаю, как будет выглядеть эта часть рецензии: "Мучительно длинный трехчасовой фильм…" Это похоже на: "Черт возьми, дайте мне перерыв". Я видел, как мои дети сидят и смотрят пять часовых серий подряд, не отвлекаясь», — ответил Кэмерон на обвинения.

67-летний режиссер также отметил, что просмотр фильмов должен проходить иначе, допуская, что зритель может отвлекаться от сеанса.

«В этой парадигме должен произойти сдвиг, ведь это нормально просто встать и пойти в туалет [во время фильма]», — добавил создатель «Аватара».

Продолжительность первого фильма «Аватар», который вышел на экраны в 2009 году, составила 160 минут. Сообщается, что сиквел «Аватар: Путь воды» будет длиться около трех часов. Его мировая премьера назначена на 14 декабря 2022 года.

Ранее стало известно, что Джеймс Кэмерон допустил отказ от участия в создании последних частей «Аватара».