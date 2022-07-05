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Среда обитания

Запашный пожаловался на протекающий цирк

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что в цирке в Москве протекает крыша

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Дрессировщик и генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный пожаловался, что в здании протекает крыша. В разговоре с News.ru он подчеркнул необходимость провести ремонт.

По словам Запашного, здание цирка нуждается в капитальном ремонте. Некоторые проблемы учреждение не может решить за счет собственных средств. Дрессировщик рассказал, что снаружи крыша выглядит нормально, однако вода стекает в зрительный зал. Внутри есть проблемы и с системой смены манежей, механизмы которой иногда дают сбой: манеж спускается, но не поднимается.

В цирке также плохо работает система кондиционирования, которая зависит от стоящего перед зданием фонтана. «Только когда он работает, воздух внутри цирка охлаждается. Это технология еще 50-летней давности. Во время представлений у нас стоит неимоверная жара. А еще три тысячи людей придут, надышат, и люди с веерами сидят весь спектакль», — объяснил Запашный.

В апреле 2020 года Запашный предупреждал о возможной смерти цирковых животных из-за пандемии коронавируса. Артист заявил, что некоторые структуры, связанные с животными, попали в катастрофическое положение. Тогда он отметил, что государство обязано помочь таким организациям, иначе звери погибнут.

Нина Ташевская
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