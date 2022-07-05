Замглавы Крымской таможни обвинили в превышении полномочий при ремонте здания

СКР задержал замглавы Крымской таможни по делу о превышении полномочий при ремонте здания

Следователи задержали заместителя начальника Крымской таможни, начальника отдела тылового обеспечения и предъявили ему обвинение в превышении должностных полномочий при выполнении госконтракта на ремонт ведомственного здания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По ходатайству следственных органов таможенник и его предполагаемый сообщник — гендиректор компании, выполнявшей работы, помещены под домашний арест.

По данным следствия, в марте 2021 года Крымская таможня заключила госконтракт с фирмой на капремонт здания в Евпатории. Несмотря на то что на протяжении нескольких месяцев работы не велись, тыловик подписывал акты об их приемке, на основании чего подрядчик получал деньги от таможни. Ущерб превысил 3,5 миллиона рублей. Оба фигуранта дали признательные показания.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополь и отдела по противодействию коррупции Крымской таможни.