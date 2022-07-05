Британия усилит защиту от зарубежной дезинформации

The Guardian: Британия обяжет интернет-компании ограничивать зарубежную дезинформацию

Великобритания намерена принять закон, согласно которому интернет-компании начнут защищать пользователей от дезинформации, которая поступает от «правительств других стран». Об этом заявила газета The Guardian.

Нововведения в законодательстве Британии коснутся таких компаний, как социальные сети, видео-сервисы и поисковики. Власти страны обяжут их ограничивать влияние на граждан зарубежной дезинформации, которая якобы угрожает британской общественности и распространяется для вмешательство во внутренние дела государства.

В качестве примера контента, от которого следует усилить защиту, газета назвала видеоролик с разговором министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, более известными как Вован и Лексус.

«Мы не можем допустить, чтобы иностранные государства или их марионетки использовали интернет для беспрепятственного проведения враждебной онлайн-войны… Поэтому мы усиливаем нашу защиту интернет-безопасности», — подчеркнула министр культуры, медиа и спорта спорта Надин Доррис.

Предполагается, что нововведение отразят в законопроекте по национальной безопасности, который британский парламент рассмотрит на следующей неделе. За нарушение инициативы компаниям будут грозить многомиллионные штрафы.

