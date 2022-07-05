Директора компании-подрядчика «Газпрома» нашли мертвым в элитном коттедже

Директора компании-подрядчика «Газпрома» Воронова нашли мертвым в коттедже под Петербургом

В Ленинградской области в элитном коттеджном поселке «Морские террасы» директора компании-подрядчика «Газпрома» Юрия Воронова нашли мертвым. Об этом стало известно изданию 47news.

По его данным, мужчину нашли в элитном коттедже. Его тело с огнестрельным ранением головы лежало в бассейне, рядом был обнаружен травматический пистолет. Погибший россиянин был учредителем и гендиректором транспортно-логистической компании «Астра-Шиппинг» — она специализировалась, в частности, на подрядах «Газпрома» в Арктике.

Как сообщила жена погибшего мужчины, он уехал за город 1 июля. До отъезда он злоупотреблял спиртным — женщина предполагает, что ее муж стал пить из-за потери больших денег и ссоры с партнерами.

Судмедэксперты выяснили, что россиянин скончался в период с полуночи до пяти утра. Судя по записям с камер видеонаблюдения, с момента приезда директора компании-подрядчика «Газпрома» элитный коттедж, кроме Воронова, никто не посещал.

Ранее в Испании нашли мертвым бывшего топ-менеджера российской газовой компании «Новатэк» Сергея Протосеня. Также мертвыми были найдены члены его семьи — 53-летняя жена и 15-летняя дочь.