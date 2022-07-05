Назван один из самых популярных электронных сервисов у москвичей

Заммэра Ракова: в 3 раза больше москвичей за год стали пользоваться медкартой со смартфона

За два года пользоваться электронной медкартой в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» стали почти три миллиона человек. По сравнению с 2021 годом число пользователей увеличилось втрое. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ровно два года назад москвичам стала доступна электронная медкарта — ключевой сервис столичного здравоохранения — в мобильном приложении. Ранее горожане могли пользоваться ЭМК только через браузер на портале mos.ru. Мы видим, что сервис востребован у жителей столицы — это доказывает рост его популярности. Еще год назад пользователей мобильной версии электронной медкарты было всего миллион, а сегодня их уже три миллиона — число выросло в три раза Анастасия Ракова заммэра Москвы

«Электронная медкарта — это не просто цифровая версия бумажной карты, а очень полезный и удобный сервис. Например, в разделе "Мои исследования" пользователи могут просмотреть результаты лучевых исследований и получить доступ к архиву со снимками: КТ, МРТ, рентгена и других, — объяснил Юрий Васильев, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы. — Это избавляет от необходимости посещать кабинет врача, чтобы получить изображение. На сегодня этой возможностью москвичи воспользовались более трех миллионов раз, скачав при этом около 900 тысяч архивов лучевых исследований. Это удобно, например, если потребуется консультация нескольких специалистов — ссылка на архив всегда находится под рукой в электронной медкарте».

Два года назад пользователям электронной медкарты стали доступны разделы «Мои Данные» и «Моя семейная история», через которые пользователи старше 18 лет могут вносить в свои медкарты сведения о личном и семейном анамнезе. На сегодняшний день внесено уже более 1 миллиона таких записей.

600 000 москвичей обращаются к медкарте ежемесячно

Популярностью пользуется и раздел «Дневник здоровья», в который пользователи могут вносить показатели температуры тела, уровня кислорода, пульса, уровня сахара в крови, артериального давления, а также рост и вес. Эта информация позволяет лечащему врачу составить более полную картину о здоровье пациента и оперативно отслеживать изменения, происходящие в его организме. Сейчас внесено более 150 миллионов записей. Самые популярные из них — данные о пульсе, уровне кислорода в крови и о температуре тела.

Помимо этого, у пользователей появилась возможность загружать отсканированные медицинские документы как в свои электронные медкарты, так и в ЭМК своих детей. За два года москвичи загрузили в электронные медкарты более 800 тысяч различных медицинских документов.

Как отмечают в соцкомплексе, Москва на протяжении десяти лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Сейчас основой этого процесса является единая цифровая платформа. Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза, лечения и до последующего наблюдения. Благодаря платформе все данные о состоянии здоровья горожан аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны в онлайн-режиме как врачам, так и самим пациентам.