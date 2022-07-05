Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Директор СВР рассказал о борьбе России за историческое будущее

Директор СВР Нарышкин заявил, что Россия борется за историческое будущее

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Директор Службы внешней разведки (СВР) и председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин рассказал о борьбе России за историческое будущее в ходе церемонии вручения магистерских дипломов выпускникам Высшей школы государственного администрирования МГУ имени Ломоносова. Слова Нарышкина приводит РИА Новости.

Директор СВР отметил, что в настоящий момент страна переживает очень важный и ответственный период своей истории; Россия последовательно отстаивает общечеловеческие ценности, борется за свое место в мире, за свое историческое будущее, и победа будет за ней. Обращаясь к магистрам, Нарышкин подчеркнул, что успех страны зависит и от позиций выпускников на будущих местах их профессиональной карьеры, от способности принимать очень точные, выверенные решения, от ответственности и инициативы.

Председатель РИО привел в пример выпускникам Петра Великого, со дня рождения которого в этому году исполнилось 350 лет: он отдал себя полностью службе государственному благу, стал примером государственного служения, смог сделать Россию по-настоящему суверенной, сильной и передовой державой.

Время роста


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Шарапов
Обсудить
Последние новости
Посол ЛНР рассказал подробности освобождения Лисичанска
Российский губернатор предупредил ЕС о «крайнем ответе» на блокировку транзита
IKEA объяснила сбой на сайте после начала распродажи
НАТО приступило к ратификации членства Швеции и Финляндии
Алиханов высказался о цели Литвы в вопросе калининградского транзита
В Кремле ответили на вопрос о возможном слиянии «Норникеля» и «Русала»
Российский истребитель в воздушном бою сбил украинский Су-25
Милиция Киргизии не обнаружила взрывных устройств у посольств России и Китая
Минобороны заявило об уничтожении четырех взводов РСЗО «Ураган» и «Град» ВСУ
Минобороны рассказало об ударах по целям ВСУ в Харькове
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.