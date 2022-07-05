Директор СВР рассказал о борьбе России за историческое будущее

Директор СВР Нарышкин заявил, что Россия борется за историческое будущее

Директор Службы внешней разведки (СВР) и председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин рассказал о борьбе России за историческое будущее в ходе церемонии вручения магистерских дипломов выпускникам Высшей школы государственного администрирования МГУ имени Ломоносова. Слова Нарышкина приводит РИА Новости.

Директор СВР отметил, что в настоящий момент страна переживает очень важный и ответственный период своей истории; Россия последовательно отстаивает общечеловеческие ценности, борется за свое место в мире, за свое историческое будущее, и победа будет за ней. Обращаясь к магистрам, Нарышкин подчеркнул, что успех страны зависит и от позиций выпускников на будущих местах их профессиональной карьеры, от способности принимать очень точные, выверенные решения, от ответственности и инициативы.

Председатель РИО привел в пример выпускникам Петра Великого, со дня рождения которого в этому году исполнилось 350 лет: он отдал себя полностью службе государственному благу, стал примером государственного служения, смог сделать Россию по-настоящему суверенной, сильной и передовой державой.

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