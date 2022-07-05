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Европа проголосовала за принятие Хорватии в еврозону

Депутаты Европарламента одобрили запрос Хорватии о принятии страны в еврозону

Фото: Yves Herman / Reuters

Хорватия полностью выполнила критерии, необходимые для вступления страны в европейскую экономическую зону, поэтому депутаты Европарламента одобрили запрос хорватских властей. Об этом сообщила пресс-служба органа Европы.

Теперь с 1 января 2023 года Хорватия перейдет на евро в качестве основной валюты. Основанием для голосования стал доклад, в котором были отмечены усилия хорватских властей в условиях пандемии COVID-19 и экономических последствий боевых действий на Украине.

За принятие Хорватии в Еврозону проголосовали 539 депутатов, 45 высказались против, 48 воздержались.

О положительном решении касательно перехода Хорватии в европейскую экономическую зону ранее высказался глава Европейского совета Шарль Мишель. Хорватия начала процесс присоединения к зоне евро в 2019 году. В числе обязательств, которые должна была выполнить Хорватия, сохранение стабильности финансово-банковской системы, положительные финансовые показатели, усиление сотрудничества с Европейским центральным банком (ЕЦБ) и некоторые структурные меры, в частности улучшение бизнес-климата.

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Дмитрий Сотак
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