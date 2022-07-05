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Во Львове запретили «Счастливую Украину»

Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность партии «Счастливая Украина»

Фото: Globallookpress.com

Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность политической партии «Счастливая Украина». Об этом заявили в украинской общественной организации «Движение честно», передает РИА Новости.

Как сообщили в общественном движении, ранее партия называлась «Успешная Украина», однако за несколько дней до решения суда ее переименовали в «Счастливую Украину».

Отмечается также, что почетным председателем политсилы был Александр Клименко, занимавший пост министра доходов и сборов Украины при президенте республики Викторе Януковиче и выехавший в Россию в 2014 году.

Ранее сообщалось, что суд на Украине также запретил Коммунистическую партию республики. Прекращения ее деятельности в Киеве добивались семь лет.

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Алевтина Запольская
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