Во Львове запретили «Счастливую Украину»
Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность партии «Счастливая Украина»
Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность политической партии «Счастливая Украина». Об этом заявили в украинской общественной организации «Движение честно», передает РИА Новости.
Как сообщили в общественном движении, ранее партия называлась «Успешная Украина», однако за несколько дней до решения суда ее переименовали в «Счастливую Украину».
Отмечается также, что почетным председателем политсилы был Александр Клименко, занимавший пост министра доходов и сборов Украины при президенте республики Викторе Януковиче и выехавший в Россию в 2014 году.
Ранее сообщалось, что суд на Украине также запретил Коммунистическую партию республики. Прекращения ее деятельности в Киеве добивались семь лет.