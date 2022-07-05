Казахстан заявил о возможности расторгнуть аренду судна с «украинским зерном»

Министр Ускенбаев: Казахстан может расторгнуть договор аренды задержанного в Турции судна

Казахстанские власти могут расторгнуть договор с арендаторами сухогруза «Жибек жолы», которой перевозил партию зерна и был задержан в Турции. Об этом заявил министр индустриального и инфраструктурного развития страны Каирбек Ускенбаев, пишет РИА Новости.

Речь идет об инциденте, когда Украина обратилась к властям Турции с просьбой задержать и арестовать казахстанское судно под флагом России. Утверждалось, что на нем перевозится «краденое» зерно из порта Бердянска. Анкара согласилась выполнить требование Киева и начала расследование.

По словам министра, всю ответственность за деятельность корабля в море и портах несет его арендатор, а казахстанская сторона попросту не может контролировать этот процесс. Он предложил дождаться окончания расследования и делать выводы по ситуации в рамках «правового поля».

«Естественно, есть ограничения, что он [арендатор] не имеет права тем заниматься, этим заниматься. Если он занялся какой-то деятельностью, которая не соответствуют правовым нормам, которые действуют в Казахстане и международном праве, конечно, данный договор будет расторгнут и судно будет отозвано», — сказал Ускебаев.

Ранее источники Bloomberg сообщали, что турецкие чиновники организовали экспертизу зерновых на судне. Оно останется в порту, пока власти не выяснят все детали происхождения и передвижения груза.