Турция начала расследование о происхождении зерна на сухогрузе под флагом России

Bloomberg: в Турции начали расследовать происхождение зерна на сухогрузе под флагом РФ

Власти Турции начали расследование происхождения зерна на сухогрузе под российским флагом, который был задержан неподалеку от черноморского порта Карасу. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

Отмечается, что судно пришвартовано в гавани, оно останется там до тех пор, пока Анкара не выяснит происхождение и передвижения груза.

Источник агентства заявил, что официальные лица Турции осторожно относятся к ситуации вокруг сухогруза, поскольку страна выступает посредником на переговорах между Россией и Украиной по коридорам для вывоза зерна.

Собеседник Bloomberg уточнил, что встреча по зерновой проблеме при участии Анкары, Москвы, Киева и ООН может состояться уже на следующей неделе.

О том, что в Турции задержали российское грузовое судно, якобы перевозившее украинское зерно, заявил посол Украины в Турции Василий Боднарь.

1 июля Reuters со ссылкой на источник в украинском МИД сообщил, что Киев обратился к Анкаре с просьбой задержать и арестовать судно под флагом России, якобы перевозящее украинское зерно из Бердянска.

По данным издания, речь шла, в частности, и о казахстанском сухогрузе «Жибек жолы». Представитель ведомства заявил, что на борту находится около 4,5 тысячи тонн украинского зерна.

