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Казахстан отреагировал на задержание своего судна с «украинским зерном»

В Мининдустрии Казахстана заявили, что задержанное судно «Жибек жолы» не нарушало закон

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Власти Казахстана не ожидают международных последствий из-за задержания своего сухогруза «Жибек жолы», который перевозил партию зерна под российским флагом. Об этом заявил министр индустриального и инфраструктурного развития страны Каирбек Ускенбаев, пишет ТАСС.

Речь идет об инциденте, когда Украина обратилась к властям Турции с просьбой задержать и арестовать казахстанское судно под флагом России. Утверждалось, что на нем перевозится «краденое» зерно из Бердянска. Анкара согласилась выполнить требование Киева и начала расследование.

«Для Казахстана не должно быть никаких последствий, потому что Казахстан не нарушал и никогда не нарушает законы — ни международные, ни те соглашения, которые мы ратифицировали», — отреагировал на произошедшее Ускенбаев.

Ранее источники Bloomberg сообщали, что турецкие чиновники организовали экспертизу зерновых на судне. Оно останется в порту, пока власти не выяснят все детали происхождения и передвижения груза.

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Алевтина Запольская
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