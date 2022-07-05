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Женщина поймала мужа с любовницей в автомобиле на улице и попала на видео

South China Morning Post: в Китае жена поймала мужа с любовницей в машине

Жительница Китая прославилась после того, как поймала мужа с любовницей в автомобиле и устроила прилюдный скандал. Об этом сообщает South China Morning Post.

Попавший на видео инцидент произошел 26 июня на улице города Ланфан, провинция Хэбэй. На кадрах видно, как женщина по фамилии Ли бросается на машину, в которой сидят ее неверный супруг и его любовница, выкрикивает оскорбления, а позже пытается разбить боковое стекло кирпичом. «Никем, кроме любовницы, она быть не может, потому что свидетельство о браке все еще у меня! Бесстыжий, хочешь отвезти ее в гостиницу, когда я вас уже застукала!» — кричит 41-летняя китаянка.

Позже на место происшествия прибыла полиция и задержала всех троих участников конфликта. 29 июня Ли провела стрим, в котором рассказала предысторию конфликта. Оказалось, что жена давно подозревала супруга в изменах, проследила за ним и сумела застать с любовницей.

Ли рассказала, что не стала бы устраивать прилюдный скандал, если бы не поведение мужа, который попытался уехать вместе с любовницей. «Если бы он все объяснил и хоть как-то попытался утешить меня, я бы не устроила эту сцену на улице», — заявила она и добавила, что ее муж уже полгода нигде не работает, и денег у семьи почти не осталось.

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Многие пользователи сети поддержали Ли и посоветовали ей поскорее развестись с неверным мужем. Она ответила, что из-за тяжелой ситуации с деньгами «развод оставит ее ни с чем после десяти лет брака».

По данным Министерства гражданской администрации КНР, в 2020 году в стране было заключено 9,5 миллиона браков и подано 4,2 миллиона заявлений на развод. Чтобы сократить количество разводов, в 2021 году в гражданский кодекс было введено правило «периода охлаждения». Согласно ему, брак расторгается лишь через 30 дней после подачи заявления о разводе, чтобы у супругов было время обдумать этот шаг.

Ранее сообщалось, что жительница США разоблачила неверного бойфренда по фотографии завтрака. Она заметила тарелку с едой и руку возлюбленного на фото со страницы в социальной сети другой девушки.

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Никита Савин
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