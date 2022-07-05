Вокалистка «АлоэВера» попала в аварию на Бали

Вокалистке «АлоэВера» Вере Мусаелян потребуется операция после аварии на Бали

Вокалистка поп-рок-группы «АлоэВера» Вера Мусаелян попала в аварию на Бали. Об этом она сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Исполнительнице потребуется операция на ключице, чтобы она правильно срослась. Кроме того, у нее произошло небольшое сотрясение мозга.

«Не пугайтесь. Моей жизни ничего не угрожает. Голова, позвоночник целы», — написала Мусаелян.

Она пояснила, что проведение операции в Москве ей кажется более дешевым и надежным вариантом. Однако врачи не советуют ей летать на самолете из-за сотрясения.

После начала российской спецоперации на Украине певица в интервью журналистке Ксении Собчак рассказала, что покинула Россию. Она призналась, что не готовилась к отъезду и собиралась в другую страну в панике. «Мне придется собираться, опять думать, как я могу быть полезна этому миру, опять в нем что-то делать. И мне кажется, что сейчас важнее то, чтобы сохранить свое психологическое здоровье, ничего важнее нет», — сказала Мусаелян.

Группа «АлоэВера» появилась в 2011 году. В дискографии группы четыре студийных альбома. Последняя пластинка, «Алимоно», вышла в 2018-м.