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В МИД рассказали о причинах сложного диалога с НАТО

Замглавы МИД РФ Грушко заявил, что сложно верить в диалог с НАТО «с танками под носом»

Фото: Globallookpress.com

России сложно верить в диалог с НАТО «с танками под носом». Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью газете «Аргументы и факты».

Дипломат рассказал о причинах сложного диалога с альянсом. «(…) Сейчас они говорят, что могут в любой момент вступить в диалог с Россией и не ищут с нами конфронтации, хотя характер военного планирования НАТО — это как раз конфронтация с Россией. Когда у тебя под носом размещают танки и другие вооружения и говорят: "Это не против вас, это просто так тут стоит", очень сложно верить в какой-либо диалог», — отметил замминистра.

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Грушко указал, что отношения с военным блоком фактически разрушены. По его словам, в НАТО отказались от всех механизмов сотрудничества и сделали невозможным дипломатическое общение.

«Например, на последнем заседании совета Россия — НАТО, которое прошло 12 декабря, были приложены огромные усилия, чтобы оно вообще физически могло состояться. Потому что у нас нет больше дипломатического присутствия при НАТО — оно было уничтожено враждебными действиями альянса», — сказал он.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что перспективное вступление Швеции и Финляндии в НАТО создаст реальную угрозу для страны. По словам дипломата, становясь членами альянса, Швеция и Финляндия «становятся объектами натовского планирования», то есть НАТО будет планировать операции с территории этих стран.

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Виктория Кондратьева
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