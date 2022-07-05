Эндокринолог посоветовала мужчинам после 50 поменять свое питание

Эндокринолог Оксана Панова посоветовала снизить калорийность пищи мужчинам после 50 лет

После 50 лет мужчинам следует кардинально поменять свое питание, чтобы не умереть раньше времени. Об этом сообщила эндокринолог и диетолог Оксана Панова в интервью изданию «Доктор Питер».

Панова отмечает, что после 50 лет у мужчин снижается скорость обмена веществ, и, если не контролировать питание, можно умереть раньше времени от болезней сердца или ожирения. Врач рекомендует в таком возрасте снизить калорийность пищи, чтобы не набрать лишние килограммы. «Если до 50 лет при отсутствии регулярных физических нагрузок мужчина может безбоязненно употреблять 2400-2300 килокалорий, то в более зрелые годы это количество необходимо уменьшить до 1800-2000 килокалорий», — заявила она.

Кроме того, Панова посоветовала минимизировать потребление соли, переизбыток которой снижает тонус сосудов. Тот же совет, по ее словам, относится и к сахару. «Сладкое способствует проявлению абдоминального ожирения, когда жир концентрируется в области талии. Такой живот хоть и принято называть "пивным", но растет он в большей степени именно от излишков сахара», — предупредила она.

Панова советует добавить в рацион больше белка, клетчатки и медленных углеводов. «Для восполнения белкового запаса лучше всего подойдут курица, индейка или нежирная говядина. Углеводы лучше выбирать "медленные": крупы, цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы», — объяснила она.

Врач также рассказала о важности молочных продуктов в рационе. По ее словам, после 50 лет у мужчин повышается риск развития остеопороза. Самый простой способ профилактики этой болезни — есть больше молока, творога и сыра. А для поддержания здоровья предстательной железы она порекомендовала включать в меню продукты с каротиноидами, например, тыкву, томаты, сладкий перец или персики.

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