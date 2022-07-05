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Эндокринолог посоветовала мужчинам после 50 поменять свое питание

Эндокринолог Оксана Панова посоветовала снизить калорийность пищи мужчинам после 50 лет

Фото: Max Delsid / Unsplash

После 50 лет мужчинам следует кардинально поменять свое питание, чтобы не умереть раньше времени. Об этом сообщила эндокринолог и диетолог Оксана Панова в интервью изданию «Доктор Питер».

Панова отмечает, что после 50 лет у мужчин снижается скорость обмена веществ, и, если не контролировать питание, можно умереть раньше времени от болезней сердца или ожирения. Врач рекомендует в таком возрасте снизить калорийность пищи, чтобы не набрать лишние килограммы. «Если до 50 лет при отсутствии регулярных физических нагрузок мужчина может безбоязненно употреблять 2400-2300 килокалорий, то в более зрелые годы это количество необходимо уменьшить до 1800-2000 килокалорий», — заявила она.

Кроме того, Панова посоветовала минимизировать потребление соли, переизбыток которой снижает тонус сосудов. Тот же совет, по ее словам, относится и к сахару. «Сладкое способствует проявлению абдоминального ожирения, когда жир концентрируется в области талии. Такой живот хоть и принято называть "пивным", но растет он в большей степени именно от излишков сахара», — предупредила она.

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Панова советует добавить в рацион больше белка, клетчатки и медленных углеводов. «Для восполнения белкового запаса лучше всего подойдут курица, индейка или нежирная говядина. Углеводы лучше выбирать "медленные": крупы, цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы», — объяснила она.

Врач также рассказала о важности молочных продуктов в рационе. По ее словам, после 50 лет у мужчин повышается риск развития остеопороза. Самый простой способ профилактики этой болезни — есть больше молока, творога и сыра. А для поддержания здоровья предстательной железы она порекомендовала включать в меню продукты с каротиноидами, например, тыкву, томаты, сладкий перец или персики.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала россиянам о последствиях чрезмерного употребления соли. По ее словам, соль задерживает воду, провоцирует отеки и тем самым негативно влияет на давление.

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Елена Матвиенко
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