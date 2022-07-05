Российские военнослужащие рассказали о пытках в украинском плену

Российские военнослужащие рассказали СКР о пытках и насилии в украинском плену

Следственный комитет России проводит проверку по фактам пыток и истязаний российских военнослужащих в украинском плену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

После возвращения на родину в результате обмена пленными между двумя странами россияне дали показания. Военнослужащий рассказал, что после 15-часового боя у него закончились боеприпасы и он попал в плен. Его увезли в Харьков и там украинские военнослужащие били его дубинками, а сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) применяли удушающие приемы и угрожали застрелить, вынуждая прочитать на камеру их текст.

СКР показал видео с бывшими военнопленными.

На кадрах военный говорит о пережитых мучениях.

Другой пострадавший был взят в плен с ранением бедра. В больнице ему не давали обезболивающих средств, избивали и пытали током. А затем спустили в подвал и держали там четверо суток без воды и еды. Еще один российский военнослужащий лишился в плену ноги — ее ампутировали украинские врачи. По его словам, между перевязками его жестоко били.

В настоящее время все обменянные проходят реабилитацию. В СКР указали, что представители Украины нарушили требования Женевской конвенции и жестоко обращались с военнопленными. После проверки показаний пострадавших будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.