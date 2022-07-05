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Помпео допустил участие в выборах президента США в 2024 году

Экс-госсекретарь США Майк Помпео допустил участие в выборах президента в 2024 году

Фото: Mike Pompeo / Reuters

Бывший госсекретарь США Майк Помпео допустил участие в выборах президента США, которые пройдут в 2024 году. Его слова на конференции Economist в Афинах передает РИА Новости.

Так, Помпео не исключил того, что будет баллотироваться от республиканцев, даже если в выборах будет участвовать экс-президент США Дональд Трамп. По его словам, любое решение будет принято в начале 2023 года.

3 июля стало известно, что Дональд Трамп рассматривает возможность объявить о начале своей кампании по борьбе за пост главы государства в 2024 году до ноябрьских промежуточных выборов. В то же время другой источник СМИ в окружении политика отметил, что в настоящий момент у того нет основы для объявления, а Трамп «не хочет, чтобы это было неудачно».

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Марина Совина
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