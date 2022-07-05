В Псковской области восстановят сгоревшую усадьбу Римского-Корсакова

Российские реставрационные центры восстановят сгоревшую усадьбу Римского-Корсакова

В деревне Любенск Псковской области планируют восстановить сгоревшую усадьбу композитора Николая Римского-Корсакова. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Уточняется, что в ходе пожара, который произошел в субботу, 2 июля, сгорела почти половина музея, а также уничтожены свыше тысячи экспонатов. Сотрудники и местные жители смогли вынести из огня большую часть архива и личных вещей композитора.

Помочь в восстановлении сгоревшей культурной достопримечательности предложили несколько российских реставрационных центров. Музеи подыщут мебель и другие предметы для усадьбы вместо утраченных.

Ранее сообщалось, что пожар в музее-заповеднике Римского-Корсакова возник из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю дома с использованием открытого огня. В региональном управлении МЧС сообщили, что спасти из пожара удалось около половины экспонатов.