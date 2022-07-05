Жительницы Омска спасли больного лисенка

Жительницы Омска спасли лисенка, у которого отказали задние лапы

Жительницы Омска спасли лисенка, у которого отказали задние лапы. Соответствующая история появилась на странице «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

По информации издания, женщины увидели больное животное в момент, когда оно хотело перейти дорогу. «Он остановился и смотрел так, будто звал на помощь. Тащил себя на двух лапках», — уточнили собеседницы издания.

По их словам, они приняли решение отвезти детеныша в ближайшую ветеринарную клинику. «Не было сомнений взять его с собой, отвезти в ветклинику, чтобы его подлечили и выпустили на волю либо в какой-то заповедник», — заявили россиянки.

Позже специалисты выяснили, что спасенное животное оказалась краснокнижным корсаком — степной лисицей.

Ранее в июне неравнодушные жители Татарстана спасли косулю, которая застряла на одной из улиц Нижнекамска — животное попало в металлический забор. Согласно материалу, после спасения косулю выпустили в лесу Биклянского лесничества.