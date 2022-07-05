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Шакира захотела получить полную опеку над детьми после расставания с Пике

Шакира захотела получить полную опеку над детьми и уехать из Испании

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Колумбийская певица Шакира захотела получить полную опеку над детьми после расставания с защитником «Барселоны» Жераром Пике. Об этом сообщает издание Informalia.

Уточняется, что недавно футболист запретил исполнительнице отправиться с детьми в Майами. Она, в свою очередь, хочет уехать из Испании и, как утверждает знакомый с ситуацией источник, готова пойти на все, чтобы дистанцироваться от Пике и его семьи.

«Ей придется разыграть козырную карту. Вот почему теперь у нее есть юристы, которые ищут информацию о Пике и его поведении. Есть сюрпризы, которые никого не оставят равнодушным. Они знают о вещах, которые сильно ранят его», — заявил собеседник издания.

О том, что Пике и Шакира расстались, стало известно 2 июня. Сообщалось, что 45-летняя певица узнала о многочисленных изменах футболиста, из-за чего Пике уже несколько недель живет в своей старой квартире. Позднее появилась информация о том, что защитник тайно встречался с матерью 17-летнего полузащитника «Барселоны» Гави.

Футболист и певица состояли в отношениях с 2011 года. Пара воспитывает двоих детей — девятилетнего Милана и семилетнего Сашу.

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Марина Погосян
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