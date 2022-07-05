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21-летняя модель с титулом самой красивой девочки в мире снялась в бикини

Модель Тилан Блондо с титулом самой красивой девочки в мире снялась в бикини на пляже

Фото: Marc Piasecki / Getty Images

Французская модель Тилан Блондо, которая в детстве носила титул самой красивой девочки в мире, снялась в бикини на пляже и восхитила подписчиков. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещено в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

На размещенном снимке 21-летняя девушка позировала в купальнике красного цвета, лежа на шезлонге со стаканом в руках. При этом ее образ дополняли солнечные очки с квадратными линзами, колье и серьги серебристого цвета, а также золотистые браслеты и маникюр бордового оттенка.

Поклонники оценили публикацию Блондо, отметив, что, повзрослев, она не утратила прежней привлекательности. «Ты прекрасна, словно ангел», «Богиня», «Потрясающая», «Естественная красота», — высказали свое мнение насчет ее внешности пользователи.

Известно, что Бландо признали самой красивой девочкой в мире, когда ей исполнилось шесть лет. При этом в 2018 году, когда француженке было 17 лет, ее также назвали самой красивой девушкой в мире.

В декабре 2017 года британские СМИ также провозгласили шестилетнюю на тот момент россиянку Анастасию Князеву новой «самой красивой девочкой в мире». В частности, о внешности ребенка написало издание The Daily Mail. По словам журналистов она покорила поклонников своей кукольной внешностью и большими голубыми глазами.

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Алина Гостева
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