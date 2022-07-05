Литва усомнилась в обоснованности транзитной блокады

Советник главы Литвы Будрис усомнился в обоснованности транзитной блокады Калининграда

В Литве ожидают четкой инструкции Еврокомиссии (ЕК) по применению санкций против транзита в Калининград. Об этом заявил старший советник главы республики Кестутис Будрис, передает РИА Новости.

По его словам, после принятия нескольких пакетов антироссийских санкций власти Литвы задались вопросом, насколько обоснованно их применение к транзиту товаров между двумя частями одной страны.

«Начали применять [санкции] — возникли сомнения, как на самом деле должно быть. Прежде всего сомнения возникли у Еврокомиссии», — прокомментировал транзитную блокаду Будрис. Он добавил, что основным пожеланием литовской стороны является отсутствие нужды регулировать поставки как таковые. Советник также отметил, что страна не ожидает «какого-либо сюрприза» от инструкции, которую разрабатывает ЕК, поскольку Литва находится в тесном сотрудничестве с европейскими институтами.

Литва прекратила транзит некоторых санкционных товаров в Калининград 18 июня. Как рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, под санкции попадает большой перечень товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.