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Названы самые модные фасоны брюк на лето

Редактор Джой Монтгомери назвала брюки в технике кроше самыми модными летом 2022 года

Фото: Michelle Sangster / Runway Manhattan / Globallookpress.com

Модный редактор Джой Монтгомери перечислила самые трендовые фасоны брюк на лето 2022 года. Соответствующие рекомендации появились в ее колонке для британской версии журнала Vogue.

По мнению журналистки, не утратили актуальности льняные штаны свободных силуэтов. Данные модели вдохновлены образами голливудских звезд 1950-х годов для яхтенных прогулок, отметила она. Кроме того, универсальными в жаркую погоду Монтгомери назвала брюки, выполненные в технике вязания кроше. Так, стилистка рекомендовала присмотреться к вариантам из ажурных тканей ярких цветов и сочетать их с однотонными белыми футболками.

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Помимо того, популярность набирают штаны-парашюты — широкие, порой мешковатые модели с объемными накладными карманами и резинками в нижних частях штанин, указала эксперт. Также она посоветовала обратить внимание на акцентные принты. Самыми популярными, по словам специалистки, являются контрастные графичные узоры и классические цветные полоски.

В июне Монтгомери назвала необходимый на лето предмет в женском гардеробе. Самой практичной вещью, по ее мнению, является майка. Она посоветовала приобрести несколько базовых моделей: укороченную, классический белый танк-топ, текстурированный или ажурный вариант, вязаный, а также топ яркого цвета.

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Полина Гераскина
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