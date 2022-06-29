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Стилистка назвала необходимый на лето предмет в женском гардеробе

Стилистка Джой Монтгомери: укороченная майка и яркий топ необходимы в гардеробе на лето

Фото: Averie Woodard / Unsplash

Модный редактор портала Who What Wear Джой Монтгомери назвала необходимый на лето предмет в женском гардеробе. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По ее словам, самой практичной вещью в текущем сезоне является майка. Она советует приобрести несколько базовых моделей: укороченную майку, классический белый танк-топ, текстурированный или ажурный вариант, вязаный и, наконец, топ яркого цвета. «Мне лично нравятся топы с эффектом помятости, так как они смотрятся интереснее», — комментирует стилистка.

Отмечается, что соответствующие изделия появились в новых коллекциях брендов Abisola Omole, Weekday, H&M, Karen Millen, Veronica Beard, Mango, Staud, Ganni, Reiss, Cos, Arket, Asos, Pangaia и Monki. Комбинировать их рекомендуется со свободными брюками, укороченными джинсами, шортами и кроссовками.

Ранее в июне модный редактор портала Nylon Марисса Десантис перечислила топы, которые также будут в тренде летом 2022 года. По словам стилистки, самыми актуальными в этом сезоне будут топы с рюшами, корсетные модели, белоснежные блузки в стиле бохо и майки с перекрестными бретелями. Помимо этого, фасоны в виде бабочек с завязками сзади, популярные в 2000-х годах, вновь вернулись в моду благодаря новым коллекциям брендов Y2K, Blumarine, Stolen Studio, House of Butterfly, Superdown, Cult Gaia и Area.

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Дарья Шляпужникова
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