Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Стилистка перечислила самые модные топы на лето 2022 года

Стилистка Марисса Десантис назвала топы с рюшами трендом лета 2022 года

Фото: Dolls Kill

Модный редактор портала Nylon Марисса Десантис перечислила топы, которые будут в тренде летом 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам стилистки, самыми актуальными в этом сезоне будут топы с рюшами, корсетные модели, белоснежные блузки в стиле бохо и майки с перекрестными бретелями. Помимо этого, фасоны в виде бабочек с завязками сзади, популярные в 2000-х годах, вновь вернулись в моду благодаря новым коллекциям брендов Y2K, Blumarine, Stolen Studio, House of Butterfly, Superdown, Cult Gaia и Area.

Кроме того, «хрустальные» бра и бюстгальтеры, состоящие из цепочек с кристаллами, Десантис назвала удачным вариантом для вечеринки. Похожие варианты в стиле диско 1970-х годов — топы-кольчуги с открытой спиной — также оказались в списке.

Ранее в июне редактор британской версии журнала Vogue Элис Кэри назвала топы без косточек новым модным трендом. По словам журналистки, упомянутые изделия обрели популярность в 2000-х годах. Автор статьи отметила, что они вновь вернулось в моду благодаря весенне-летним коллекциям таких люксовых брендов, как Coperni, Courrèges, Ludovic de Saint Sernin, Isabel Marant и Paco Rabanne. Среди них отмечены открытые и закрытые фасоны бра, плетеные корсеты и майки-шторки.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Шляпужникова
Обсудить
Последние новости
Еврокомиссия выдвинула Украине условия для получения статуса кандидата в ЕС
Россиянам раздадут ценные призы
Лукашенко назвал белорусов «высокотехнологичной нацией»
Украина отказалась от проведения «Евровидения-2023»
Пушилин заявил о необходимости освободить всю территорию Украины
Политолог оценил шансы Украины, Молдавии и Грузии стать кандидатами в ЕС
Умер художник «Бэтмена» и «Супермена» Тим Сейл
Глава ЕК заявила о готовности украинцев умереть за Европу
Раскрыта стоимость активации смартфонов Samsung
Стилистка перечислила самые модные топы на лето 2022 года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.