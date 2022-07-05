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Россиянин застрял в диване и не смог выбраться сам

В Пермском крае мужчина застрял в диване и не смог самостоятельно выбраться

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В городе Кунгуре Пермского края россиянин застрял в диване и не смог самостоятельно выбраться. Доставать его пришлось приехавшим спасателям, сообщается в группе «Поисково-спасательная служба КМО» во «ВКонтакте».

«В 17:17–17:50 на телефон Поисково-спасательной службы КМО поступил звонок от оператора 112 о том, что по улице Борцов Революции города Кунгур мужчина застрял в диване», — говорится в сообщении.

Помощь вызвала пожилая мама пострадавшего. Прибывшие на место спасатели ГОР 7 смогли извлечь мужчину из дивана, оказали первую помощь и порекомендовали вызвать скорую.

Ранее в Минусинском районе Красноярского края 15-летняя девочка упала с дамбы на реке Енисей, после чего ее затянуло внутрь водопропускного шлюза. Заметивший ее водолаз нырнул под шлюз, после чего два часа удерживал девочку на плаву в бурлящем потоке.

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Никита Абрамов
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