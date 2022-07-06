Россияне начали массово скупать автомобили у банкротов

РБК: россияне начали массово скупать машины у банкротов из-за низкой цены

В России резко увеличились продажи автомобилей в счет погашения долгов при банкротстве, пишет РБК со ссылкой на данные аналитики «Портала DA».

За январь-май на электронных торговых площадках было продано 4,2 тысячи машин россиян, проходящих процедуру банкротства, это в 1,8 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года. В целом объем торгов имуществом физлиц-банкротов взлетел на 43,4 процента в годовом выражении — до 10,5 тысячи реализованных лотов.

Россияне начали массово скупать машины у банкротов из-за низкой цены, поясняют эксперты. Имущество на торгах зачастую продается с дисконтом к рыночной стоимости. «Начальная цена определяется минимум за полтора месяца до старта торгов. В условиях естественной инфляции и текущей обстановки фиксированные на уровне начала 2022 года цены являются очень привлекательными», — пояснил партнер юридической компании «Сотби» Антон Красников.

Директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев объясняет тенденцию ограниченным предложением на авторынке, где объем предложения сильно отстает от спроса.

Цены на автомобильном рынке скоро начнут стабилизироваться, сказал ранее в разговоре с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. По словам депутата, подорожание на рынке авто обусловлено несколькими факторами: резким ростом курса валют, полным разрывом или нарушением логистических цепочек поставок и неопределенностью рынка в связи с санкционной политикой.