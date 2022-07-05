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В Госдуме назвали диапазон снижения цен на автомобили

Депутат Кравченко предрек снижение цен на рынке автомобилей на 8-12 процентов

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Цены на автомобильном рынке скоро начнут стабилизироваться сообразно действующему курсу и новым транспортно-логистическим цепочкам, заявил в разговоре с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Он также рассказал о том, какого снижения цен можно ожидать в текущем году.

По словам депутата, подорожание на рынке авто обусловлено несколькими факторами: резким ростом курса валют, полным разрывом или нарушением логистических цепочек поставок и неопределенностью рынка в связи с санкционной политикой. Однако сейчас по каждому из этих факторов появляется определенность.

«По моему мнению, можно ожидать снижения цен на 8-12%. Конечно, некоторое удорожание относительно цен, которые были раньше, сохранится из-за усложнения логистики. Но со временем и это перестанет быть решающим фактором — благодаря механизмам параллельного импорта, закон о котором недавно был подписан президентом», — поделился Кравченко.

Ранее о постепенном снижении цен на автомобили в 2022 году заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в страну на 2022 год 28 июня.

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Екатерина Смирная
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