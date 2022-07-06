Сыгравшая принцессу Диану актриса попала с небритыми подмышками на обложку Vogue

Английская актриса Эмма Коррин попала на обложку журнала Vogue с небритыми подмышками

Английская актриса Эмма Коррин попала на обложку августовского номера журнала Vogue с небритыми подмышками. Соответствующий материал и фото появились на сайте издания.

На размещенном снимке звезда позировала в украшенном бусинами жилете песочного цвета и белой майке. Образ 26-летней знаменитости дополняла черная бейсболка, за козырек которой она взялась, подняв руку и продемонстрировав растительность в упомянутой зоне.

Отмечается, что Коррин приобрела известность, сыграв роль принцессы Дианы в сериале «Корона», выходившем на стриминговой платформе Netflix. За данную работу в 2021 году девушка удостоилась премии «Золотой глобус». В тот же период, согласно материалу, она объявила себя небинарной персоной.

В апреле Коррин посетила театральную премию Лоуренса Оливье в необычном наряде и вызвала споры в сети. 26-летняя знаменитость появилась на публике в облегающем платье длины макси люксового бренда Loewe с принтом в виде воздушных шариков. При этом поверх платья она надела бюстгальтер бежевого цвета в виде шаров. Завершающей деталью образа звезды стали латексные сапоги, каблук которых также напомнил юзерам сдутый воздушный шар.