Появились подробности об атаке ВСУ на российских пограничников под Белгородом
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки дважды обстреливали российских пограничников под Белгородом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Первая атака произошла в середине дня 5 июля в районе поселка Красная Яруга в Белгородской области. Украина обстреляла из гранатомета и неустановленного оружия УАЗ, в котором находились пять российских военнослужащих. В результате нападения один человек погиб и трое пострадали, а машина полностью сгорела.
Второй удар, по данным канала, был нанесен вечером того же дня с помощью квадрокоптера, который сбросил взрывное устройство на УАЗ с двумя военными. Предварительно, пострадала только машина.
Ранее 3 июля Украина нанесла обстреляла баллистическими ракетами и беспилотниками жилые кварталы Белгорода и Курска. По словам представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, удар был произведен ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами, а также беспилотниками Ту-143 «Рейс». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели четырех человек. В Курской области обошлось без жертв.