Появились подробности об атаке ВСУ на российских пограничников под Белгородом

Baza сообщила, что Украина дважды обстреливала российских пограничников под Белгородом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки дважды обстреливали российских пограничников под Белгородом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Первая атака произошла в середине дня 5 июля в районе поселка Красная Яруга в Белгородской области. Украина обстреляла из гранатомета и неустановленного оружия УАЗ, в котором находились пять российских военнослужащих. В результате нападения один человек погиб и трое пострадали, а машина полностью сгорела.

Второй удар, по данным канала, был нанесен вечером того же дня с помощью квадрокоптера, который сбросил взрывное устройство на УАЗ с двумя военными. Предварительно, пострадала только машина.

Ранее 3 июля Украина нанесла обстреляла баллистическими ракетами и беспилотниками жилые кварталы Белгорода и Курска. По словам представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, удар был произведен ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами, а также беспилотниками Ту-143 «Рейс». Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели четырех человек. В Курской области обошлось без жертв.