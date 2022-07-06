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ФСБ задержала жителя Евпатории за видео с угрозами военным-участникам СВО

ФСБ задержала жителя Евпатории за видео с угрозами в адрес военных-участников СВО

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Евпатории за видео с угрозами в адрес военных, участвующих в специальной военной операции (СВО): 36-летний мужчина размещал видео в групповом чате мессенджера. Об этом в среду, 6 июля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, фигурант — житель Евпатории 1986 года рождения — размещал в групповом чате одного из мессенджеров видеофайл, в котором угрожал расправой военнослужащим Вооруженных сил РФ, «участвующим в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины». Мужчина публично призывал к убийству группы лиц, выделенной по национальному признаку.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» УК РФ, максимальное наказание по ней — четыре года лишения свободы.

Ранее ФСБ официально предостерегла россиянина, отправившего деньги украинскому фонду, — силовики сделали это вместо возбуждения уголовного дела по статье «Госизмена». Силовики считают, что в период проведения специальной военной операции гражданин РФ переводил деньги на счет международного благотворительного фонда «Вернись живым», зарегистрированного на Украине.

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Владимир Шарапов
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