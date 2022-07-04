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ФСБ предостерегла отправившего деньги украинскому фонду россиянина

ФСБ не стала возбуждать дело против россиянина, перечислившего деньги украинскому фонду

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

ФСБ официально предостерегла россиянина, отправившего деньги украинскому фонду — силовики сделали это вместо возбуждения уголовного дела по статье «Госизмена». Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в период проведения специальной военной операции гражданин РФ переводил деньги на счет международного благотворительного фонда «Вернись живым», зарегистрированного на Украине.

Однако хоть действия мужчины напрямую связаны с оказанием финансовой помощи иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности РФ и создают все предпосылки для возбуждения уголовного дела по статье «Госизмена» УК РФ, 1 июля сотрудники ФСБ официально объявили фигуранту предупреждение.

Ранее сообщались подробности предотвращенного сотрудниками ФСБ заказного убийства местного депутата: Следственный комитет России возбудил уголовное дело против предпринимателя из Сызрани, которого подозревают в организации преступления.

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Владимир Шарапов
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