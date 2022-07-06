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Лабрадор усыновил 15 осиротевших утят

Metro: в Великобритании 15-летний лабрадор усыновил 15 осиротевших утят

Кадр: SWNS

В графстве Эссекс, Великобритания, лабрадор по кличке Фред усыновил 15 осиротевших утят, живших возле замка Маунтфитчет. Об этом сообщает Metro.

Хозяин 15-летнего пса Джереми Голдсмит рассказал, что Фред не впервые становится опекуном утят. Подобный опыт был у него в 2018 году, когда он взял шефство над восемью птенцами. Голдсмит добавил, что лабрадор привык жить среди разных животных и потому легко с ними взаимодействует.

После того, как мать утят исчезла, Фред старается не оставлять их без присмотра. Птенцам приемный отец понравился — они с удовольствием ютятся у него под боком и катаются на спине.

Ранее сообщалось, что живущая на ферме в Саффолке, Англия, добродушная собака породы сенбернар стала няней для котят и новорожденных цыплят. Хозяйка трехлетней собаки рассказала, что она открыла в себе любовь к детенышам животных, когда на ферме появились два диких котенка.

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Евгения Черкасова
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