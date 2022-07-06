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Посол России рассказал о перенаправлении обращений Лондона о наемниках в ДНР

Посол России Келин заявил, что обращения Лондона о своих наемниках перенаправили в ДНР

Фото: Vuk Valcic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Посол России в Великобритании Андрей Келин рассказал об обращениях Лондона по поводу своих наемников, осужденных на смертную казнь в Донецкой народной республике (ДНР). Как он заявил в эфире телеканала «Россия 24», соответствующий запрос был перенаправлен властям республики, передает РИА Новости.

Мы подробно объясняли, что речь идет не о нашей юрисдикции, о юрисдикции ДНР, и предлагали обратиться туда

Андрей КелинПосол России в Великобритании

По словам Келина, британские власти возлагают ответственность за судьбы осужденных наемников на Москву, однако Россия перенаправила этот вопрос в ДНР. На этом диалог завершился, уточнил он.

При этом, британские СМИ активно пишут об этой ситуации, и за судьбы британских наемников волнуются. Келин добавил, что на данный момент правительство Великобритании пытается вести диалог по этому поводу с Киевом.

Наемники осуждены на смертную казнь

9 июня Верховный суд ДНР приговорил трех иностранных наемников к смертной казни. Приговор вынесли в отношении 48-летнего британца Шона Пиннера и его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима. Им инкриминировали наемничество, насильственный захват власти, а также совершение преступления группой лиц.

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) предписал правительству России, что в соответствии с правилом 39 (обеспечительные меры) Регламента Суда оно должно обеспечить неисполнение решения суда ДНР о смертном приговоре гражданам Великобритании. В Москве ответили, что Россия не обязана исполнять предписание, а по поводу судьбы иностранных наемников нужно общаться с руководством ДНР.

Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе. У них был боевой опыт в Сирии, при этом не в составе британской армии.

4 июля защита подданного Великобритании Эйдена Аслина обжаловала решение апелляционной палаты Верховного суда ДНР и попросила прекратить уголовное дело против наемника в связи с отсутствием состава преступления.

В ДНР указали на возможность помилования иностранцев

17 июня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что причины для помилования ранее осужденных наемников из Великобритании отсутствуют, хотя такая возможность сохраняется. По его словам, официальные представители Лондона не выходили на связь с властями республики с какими-либо запросами на этот счет.

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Позже Пушилин сообщил, что Пиннер, Эйден Аслин и марроканец Саадун Брагим могут обжаловать свой приговор до 9 июля. После этого наемники смогут просить о помиловании. «В мой адрес такой просьбы не поступало», — отметил он.

При этом член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков также заявлял, что западные политики в случае, если они хотят отмены смертной казни для своих граждан, должны обращаться со своими заявлениями не к Москве, а к Донецку и Луганску. Он подчеркнул, что шансы избежать смертную казнь у наемников есть.

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Марина Совина
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