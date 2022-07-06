Тинькофф банк стал оператором быстрых переводов за рубеж

Тинькофф банк стал оператором СБП для трансграничных переводов

Тинькофф банк стал оператором разработанной Центробанком Системы быстрых платежей (СБП) для рублевых трансграничных переводов по номеру телефона, пишет РБК со ссылкой на представителя кредитной организации.

Сообщается, что состоялся первый платеж — перевод в размере тысячи рублей от клиента российского банка «Хайс» (мобильный банк для бизнеса, работающий на лицензии Модульбанка) в пользу клиента киргизского MBANK.

Техническая и правовая возможность совершать трансграничные рублевые переводы через СБП появилась в апреле, однако до сих пор российские банки не предлагали клиентам такую опцию. Регулятор также не раскрывает подробности работы нового сервиса, включая срок его запуска и списки банков, для клиентов которых будет доступна опция.

По словам представителя Тинькофф банка, организация готовится в скором будущем расширить перечень доступных для перевода стран, включив в него государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ближнего зарубежья. К концу года планируется запустить переводы из зарубежных банков в Россию.

Функция стала актуальной после ухода в начале марта из России международных платежных систем Visa и Mastercard, а также отключения некоторых российских банков от системы межбанковских сообщений SWIFT. Теперь россиянам доступны SWIFT-переводы в валюте через неподсанкционные банки, а также операции в рублях по реквизитам счета при условии, что у принимающего банка есть рублевых корреспондентский счет в России.