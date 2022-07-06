Норвегии посоветовали прочитать договор о Шпицбергене

Сенатор Клишас посоветовал властям Норвегии прочитать договор о Шпицбергене

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас посоветовал властям Норвегии прочитать договор о Шпицбергене. Об этом он написал в своем Telegram.

«Пусть эти "дипломаты" прочитают сначала соглашения по Шпицбергену и найдут там что-то про право нарушить его под предлогом санкций», — заявил сенатор.

А то «российская провокация» может стать печальной реальностью для их марионеточного правительства

Андрей Клишас глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству

Шпицбергенский трактат был подписан 9 февраля 1920 года в Париже и определил международно-правовой статус архипелага. В 1947 году норвежский парламент признал, что СССР является государством, имеющим права на Шпицберген наряду с Норвегией.

Норвегия отказалась пропустить грузы

28 июня Норвегия отказалась пропустить грузы для российского шахтерского поселка Баренцбург на Шпицбергене через КПП «Стурскуг» на границе стран. Осло отклонил просьбу Москвы об исключении грузов из-под санкций. Обычно грузы доставлялись на фурах из Мурманска в город Тромсе, после чего направлялись на Шпицберген морским путем.

Отмечается, что запрос, направленный российской стороной, касался разрешения на перевозку продовольствия. На данный момент в Баренцбурге проживают около 500 человек.

После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил обсудить вопрос о денонсации договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

Однако в норвежском МИД указали, что договор Норвегией нельзя денонсировать, поскольку он является бессрочным. По заявлению пресс-секретаря норвежского МИД Ане Хаавардсдаттер, такая правоприменительная практика является обычной, а Москва и Осло взаимно заинтересованы в сохранении соглашения.

После этого представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом о существовании на Западе права, юриспруденции и международных законов. Она поиронизировала, предложив вспомнить, каким договором предусмотрены односторонние экономические санкции, воровство активов и ксенофобия в отношении целого народа.

Блокада российских территорий

Помимо Шпицбергена, еще одной проблемной ситуацией оказалась доставка грузов в Калининградскую область. 18 июня Литва прекратила транзит некоторых санкционных товаров. Как рассказал губернатор региона Антон Алиханов, под рестрикции попадает большой перечень товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

Глава области указал, что, ограничивая транзит в Калининград, Евросоюз действует вражеским образом и ухудшает жизнь миллиона человек. Из-за действий ЕС Алиханов усомнился в возможности хорошего отношения к странам-соседям Калининграда, уточнив, что у жителей соседних государств «на уровне человеческого общения» нормальные отношения.

Алиханов также предупредил, что Москва может применить крайние экономические меры, если Европейский союз продолжит блокировать транзит грузов. По его словам, Россия может оказаться сильнее в противостоянии вокруг транзита, однако вступать в подобное соревнование не хочется. Губернатор выразил надежду на благоразумие второй стороны.