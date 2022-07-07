Актер Дензел Вашингтон пропустил награждение Медалью свободы в Белом доме

Актер Дензел Вашингтон не смог прийти в Белый дом для награждения Медалью свободы

Американский актер Дензел Вашингтон не смог прийти в Белый дом для награждения высшей гражданской наградой США — Медалью свободы — из рук президента страны Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации ряда СМИ, актер пропустил церемонию из-за коронавируса. «Он не смог быть с нами здесь сегодня. Я вручу ему эту награду позднее, когда он сможет прийти», — сказал американский лидер.

Медали свободы в 2022 году в США удостоены 17 человек, среди них футболистка Мэган Рапино, которая также активно борется за гендерное равенство и права меньшинств, гимнастка Симона Байлз, которая стала самой молодой из награжденных — ей 25 лет. Посмертно медали удостоились основатель компании Apple Стив Джобс и сенатор Джон Маккейн.

Ранее стало известно, что американский актер Уилл Смит завоевал награду киноакадемии США «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за картину «Король Ричард».

