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Джонсон рассказал о сроках выборов нового премьер-министра Британии

Борис Джонсон заявил, что выборы нового премьер-министра должны начаться немедленно

Фото: Daniel Leal / AP

Процесс выбора нового главы Консервативной партии Великобритании должен начаться немедленно. О выборах нового премьер-министра рассказал действующий британский лидер Борис Джонсон, трансляция доступна на YouTube-канале Global News.

«Я боролся за то, чтобы сохранить пост, потому что хотел продолжить выполнять свой мандат лично, лично выполнить свои обязанности. Я согласен, что процесс выбора нового главы Консервативной партии должен начаться немедленно, конкретные сроки будут объявлены на следующей неделе», — сказал он.

По словам Джонсона, британское правительство продолжит поддерживать борьбу Украины за свободу столько, сколько понадобится. Политик также пообещал полную поддержку новому премьер-министру.

«Я знаю, что многие британцы испытают облегчение, но некоторые будут и расстроены. Я хочу, чтобы вы знали, насколько я расстроен тем, что отказываюсь от лучшей в мире работы», — заключил он.

Джонсон оказался в центре очередного скандала из-за пьяных домогательств своего протеже Криса Пинчера. Британские министры начали массово увольняться, а самого Джонсона призывали также сложить полномочия однопартийцы.

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Анжелика Бережная
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