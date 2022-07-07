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Путин порассуждал о сломе миропорядка из-за политики Запада

Путина заявил, что из-за политики Запада произошел слом миропорядка

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В связи с проводимой Западом политикой произошел слом миропорядка, который уже невозможно остановить. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова передает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин обвинил Запад в использовании жителей Украины как расходный материал. Он также подчеркнул, что в мире «по-американски» права всех остальных попираются и привел в пример судьбы многих стран и народов Ближнего Востока, а также Украины.

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