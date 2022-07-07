У берегов Приморья зафиксировали «красный прилив»

В бухтах Владивостока зафиксировали «красный прилив»

В нескольких бухтах у берегов Приморского края зафиксировали необычное природное явление — «красный прилив». Об этом рассказала «Интерфаксу» руководитель Центра мониторинга вредоносных микроводорослей Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова.

По ее словам, окрашивание воды в красно-оранжевый цвет близ Владивостока было зафиксировано в этом году впервые. «Это явление отмечено в бухте Парис острова Русский, а также в бухте Золотой Рог, в районе набережной Цесаревича во Владивостоке», — уточнила эксперт.

Орлова пояснила, что морская вода приобретает необычный цвет из-за цветения микроводоросли ноктилюки, известно также как ночесветка. По словам специалиста, это растение не вырабатывает токсинов и обычно не опасно. Как считают ученые, обильное и продолжительное цветение ноктилюки может приводить к снижению уровня кислорода в воде, однако на территории Приморья это явление наблюдается редко.

Ранее в июле очевидцы смогли снять на видео трехметровую акулу в акватории Владивостока. Сообщалось, что биолог Валерий Галько заметил ее возле острова Русский. По словам специалиста, попавшее на кадры животное — это акула-мако, один из самых опасных для человека видов акул.

