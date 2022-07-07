Врачи спасли перенесшего в один день инфаркт и инсульт россиянина

В Красноярском крае врачи спасли пациента, перенесшего в один день инфаркт и инсульт

Врачи Красноярской межрайонной клинической больницы №20 дважды спасли жизнь 66-летнему пациенту с артериальной гипертонией и атеросклерозом. Об этом сообщается на сайте регионального министерства здравоохранения.

Мужчина в течение нескольких часов перенес сначала инфаркт миокарда, а потом ишемический инсульт.

«Еще несколько лет назад спасти такого пациента было бы невозможно. Но сегодня при помощи современного оборудования и слаженной работы бригады кардиологов, неврологов и хирургов нам это удалось», — рассказала заведующая неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Наталья Хало.

По ее словам, пациент ранее не обращался за медицинской помощью, не проходил обследование. «Был доставлен к нам с острым инфарктом миокарда, атеросклеротическим поражением сосудов сердца. Больному произвели стентирование коронарных артерий. Но через два часа у него появилась клиника острого ишемического инсульта: грубый неврологический дефицит, слабость руки и ноги, нарушения речи. Диагностировали тромбоз крупного сосуда головного мозга. Пациент снова оказался на операционном столе. Удалось успешно восстановить кровообращение и избежать тяжелых осложнений», — сообщила врач.