Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Петропавловске-Камчатском уличные художники украсят граффити 50 зданий

В Петропавловске-Камчатском стартовал III фестиваль «Авача Стрит-Арт»

Фото: официальный сайт «Камчатский край»

В Петропавловске-Камчатском стартовал III фестиваль Авача Стрит-Арт, в рамках которого уличные художники украсят городские здания. Об этом сообщает «Кам 24».

В 2022 году в фестивале примут участие 22 художника, 17 из которых прибыли из других регионов. Основная тема для изображений — Камчатка и ее жители.

Дома-участники фестиваля отбирались по итогам заявок, поданных от управляющих компаний. В этом году отобрано 50 объектов по числу заявок, а распишут их за 2 года.

«Дома отбирались так, чтобы они были видны жителям и гостям столицы Камчатки. Эскизы художников согласованы с жителями и управляющими компаниями, а также с главой города и главным архитектором региона», — сообщила замначальника управления культуры петропавловской администрации Евгения Алерборн.

Фестиваль продлится до 5 сентября. Голосование за лучший рисунок пройдет на портале «Камчатка в порядке» с 6 по 9 сентября, а 10-го объявят лучшие работы.

Ранее сообщалось, что на Камчатке разработали безопасный маршрут на вулкан Мутновский. Решение об открытии нового маршрута приняли после того, как был совершен осмотр Южно-Камчатского природного парка. По его итогам в кратере обнаружили новые обвалы, в связи с чем маршрут решили изменить.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Путин порассуждал об уехавших IT-специалистах
Евросоюз увез с Украины около шести миллионов тонн зерна
Американская баскетболистка признала вину в контрабанде наркотиков в Россию
Вегетарианка согласилась съесть мясо за деньги и назвала цену
В России представили спутник-«охотник»
Малышева назвала причины внезапной слепоты
В России упростят получение пенсий
Вора в законе Волчка осудили на 8,5 года за криминальный статус
В сети обратили внимание на новую рассадку за длинным столом Путина
В Эстонии призвали ввести режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.