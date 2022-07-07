В Петропавловске-Камчатском уличные художники украсят граффити 50 зданий

В Петропавловске-Камчатском стартовал III фестиваль «Авача Стрит-Арт»

В Петропавловске-Камчатском стартовал III фестиваль Авача Стрит-Арт, в рамках которого уличные художники украсят городские здания. Об этом сообщает «Кам 24».

В 2022 году в фестивале примут участие 22 художника, 17 из которых прибыли из других регионов. Основная тема для изображений — Камчатка и ее жители.

Дома-участники фестиваля отбирались по итогам заявок, поданных от управляющих компаний. В этом году отобрано 50 объектов по числу заявок, а распишут их за 2 года.

«Дома отбирались так, чтобы они были видны жителям и гостям столицы Камчатки. Эскизы художников согласованы с жителями и управляющими компаниями, а также с главой города и главным архитектором региона», — сообщила замначальника управления культуры петропавловской администрации Евгения Алерборн.

Фестиваль продлится до 5 сентября. Голосование за лучший рисунок пройдет на портале «Камчатка в порядке» с 6 по 9 сентября, а 10-го объявят лучшие работы.

Ранее сообщалось, что на Камчатке разработали безопасный маршрут на вулкан Мутновский. Решение об открытии нового маршрута приняли после того, как был совершен осмотр Южно-Камчатского природного парка. По его итогам в кратере обнаружили новые обвалы, в связи с чем маршрут решили изменить.