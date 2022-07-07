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Стилистка раскрыла способ скрыть выпирающий живот с помощью брюк

Стилистка Мак Роуз посоветовала покупать брюки на размер больше, чтобы скрыть живот

Кадр: видео @officialmacrose

Стилистка из Нью-Йорка Мак Роуз раскрыла простой способ замаскировать выпирающий живот одеждой. Соотвествующий ролик она опубликовала в TikTok.

Так, юзерша с никнеймом officialmacrose посоветовала покупать джинсы на один или два размера больше. Данный лайфхак касается моделей свободных силуэтов. Утверждается, что дополнительный эффект оверсайз поможет визуально скорректировать формы и скрыть живот. В случае, если вещь велика в талии, ее можно закрепить с помощью ремня.

Роуз также рекомендует отказаться от зауженных брюк-сигарет, подчеркивающих особенности фигуры, в пользу моделей на резинке из легких тканей, например, льна. «В них комфортно, как в пижаме. Кроме того, за пояс можно аккуратно заправить футболку», — отметила она.

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Упомянутый ролик набрал более 220 тысяч лайков и сотни комментариев. Пользователи сети принялись благодарить автора за лайфхаки. «Вчера я расплакалась, увидев, как мой живот выглядит в брюках. Спасибо тебе», «Первое по-настоящему полезное видео», «Мне нравятся идеи бодипозитива, но иногда хочется скрыть некоторые зоны», — писали юзеры.

Ранее в июле стилисты российского бренда женской одежды Charuel назвали способ выглядеть дорого без больших затрат. Так, эксперты порекомендовали женщинам носить одежду светлых тонов, покупать вещи вдумчиво, с учетом особенностей фигуры, а также следить за ее качеством и внешним видом.

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Полина Гераскина
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