Захарова заявила, что уход в отставку премьера Британии приведет к глубочайшему кризису

Уход с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона приведет к глубочайшему кризису в стране. Таким образом оценила уход в отставку британского политика официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает NEWS.ru.

По ее словам, происходящие сейчас события должны привести к полураспаду Соединенного Королевства, что очень тревожит. Захарова также уточнила, что отставка премьера Британии уже показывает очевидный факт — что страны с либеральными режимами сейчас пребывают в «политическом, идеологическом и экономическом кризисе». При этом дипломат заявила, что возможную отставку Джонсона должно еще прокомментировать посольство Британии, находящееся на площади ЛНР в Москве.

Ранее в Совете Федерации предрекли европейским лидерам судьбу Джонсона. По словам председателя Валентины Матвиенко, люди в европейских странах начали «открывать глаза» и все чаще замечать «иррациональную политику своих правительств». Также заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал уход в отставку премьер-министра Соединенного Королевства «закономерным итогом британской наглости и бездарной политики».

В четверг, 7 июля, стало известно, что Борис Джонсон согласился уйти в отставку, но все еще останется в должности премьера до избрания нового лидера правящей партии к осени.

Незадолго до этого также появились сообщения о том, что общее число членов британского правительства, которые сложили с себя полномочия из-за скандала с премьером и пьяных домогательств его протеже, бывшего замглавы МИД Криса Пинчера, достигло 53. При этом сам премьер Британии заверял, что не покинет пост главы правительства Соединенного Королевства, несмотря на призывы членов кабмина.